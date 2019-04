Jogos Africanos de Praia terão a cobertura oficial do Olympic Channel

17/04/2019 00:57 - Modificado em 17/04/2019 00:57

A primeira edição dos Jogos Africanos de Praia, Sal 2019, vai ter a cobertura oficial do Olympic Channel, durante a competição que decorre de 14 a 23 de junho, no recinto que será montado na praia de Santa Maria.

A informação foi avançada pela Comissão Organizadora dos Jogos Africanos de Praia, que refere ainda que o acordo entre as duas partes foi assinado por Yann Craven e Filomena Fortes, Diretor Geral dos Jogos e Presidente do Comité Organizador dos Jogos Africanos de Praia (COJAP), respectivamente, e por Mark Parman e Kostas Karvelas, representantes do Olympic Channel Services.

Este memorando de entendimento vai permitir que o Olympic Channel tenha acesso ao sinal de transmissão ao vivo do Sal 2019 e faça o uso e distribuição dos conteúdos, sem custos, a nível mundial, através do website https://www.olympicchannel.com

Durante a realização do evento, uma equipa do Olympic Channel deslocar-se-á ao Sal e além de fazer a cobertura global do evento, terá também espaço de entrevistas com os atletas e histórias relacionadas, além da captura de outras imagens.

O Olympic Channel é uma plataforma online desenvolvida pelo Comité Olímpico Internacional que pode ser visualizada em direto, através de download ou streaming, vídeo on-demand, ou através de outra plataforma de tecnologia móvel. O Olympic Channel pode ser também visualizado nas suas plataformas autorizadas ou tornadas autorizadas por outras partes em devido acordo.

O departamento comercial e de distribuição do Olympic Channel situa-se na sede do Comité Olímpico Internacional, em Lausanne, na Suíça, e as unidades técnicas e de produção operam na cidade espanhola de Madrid.