Docente lança obra sobre os desafios da educação em Cabo Verde

17/04/2019 00:51 - Modificado em 17/04/2019 00:51



Gertrudes Silva de Oliveira – Foto: facebook

O livro “Diversidade, Interculturalidade e Inclusão: Desafios à Educação Básica em Cabo Verde”, da Professora Gertrudes de Oliveira, com apresentação marcada para esta quarta-feira, 17, é editada pela novel Mudjer Edições. A obra conta com a apresentação do Professor Carlos Bellino Sacadura.

“Diversidade, Interculturalidade e Inclusão: Desafios à Educação Básica em Cabo Verde” é, pois, segundo a autora, um importante instrumento de reflexão, de estudo e de trabalho para todas e todos que se preocupam com o processo educativo em Cabo Verde, mas, principalmente, para docentes do Ensino Básico, gestores de pólos escolares e alunos da área da Educação.

Como desafios à educação básica em Cabo Verde, que se quer inclusiva, intercultural e de qualidade para todos, a obra aponta a necessidade de superar perspectivas reducionistas na percepção e atenção à diversidade no contexto escolar, bem como, ultrapassar o nível dos modelos meramente assistencialistas na atenção, refere a mesma fonte.

“Encarar positivamente a diversidade, deixando-se afectar, em termos organizativos, didácticos, pedagógicos e afectivos, pela sua força criativa e desafiante e repensar a coordenação das políticas e acções educativas, com uma vertente fortemente virada à formação de professores, numa perspectiva educativa intercultural”.

Gertrudes Silva de Oliveira, natural da ilha de São Nicolau, Cabo Verde, é Doutora em Educação pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha; Mestre em Administração e Planificação da Educação pela Universidade Portucalense, Portugal, onde também fez a sua licenciatura em Ciências Históricas, após concluir o grau de bacharel em Ensino da História na ex- escola de Formação de Professores para Ensino Secundário da Praia – Cabo Verde.

Actualmente exerce o cargo de diretora do Centro de Investigação e Relações Institucionais na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, onde também é docente desde 2001, tendo lecionado várias disciplinas e orientado diversos trabalhos de estágio e monografia nas áreas das Ciências Humanas e Sociais.

Na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde já desempenhou igualmente funções de diretora da Unidade de Ciências Humanas Sociais e Artes; coordenadora do curso de Ciências da Educação; coordenadora do Gabinete de Estudos e Planeamento. Tem participado em diversos congressos nacionais e internacionais e publicado diversos artigos científicos.