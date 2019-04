Augusto Neves: “JHA chumbou a regionalização porque só conhece a Praia e tudo que é bom para as outras ilhas lhe faz coceira”

O presidente da CMSV levantou a bandeira da regionalização e numa comunicação no estilo de Onésimo Silveira ou Isaura Gomes reclamou a liderança na luta pela regionalização.

Eeste começou por dizer “Não vão parar São Vicente. Não vão parar a regionalização”. E identificou quem não vai parar a regionalização: o PAICV e nas suas palavras “Esse número reduzido de gatos pingados não pode barrar a vontade do povo, que exigiu a regionalização nas eleições de 2016”.

Por isso assume que a ilha de São Vicente irá continuar a lutar pela Regionalização e autonomia e apela aos autarcas cabo-verdianos para se levantarem e exigir a descentralização e o desenvolvimento igualitário em todas as ilhas.

Apontou o dedo à presidente do PAICV “quer viver no bem-bom na Praia e só conhece a Praia e tudo aquilo que seja bom para as outras ilhas lhe faz coceira”. Depois disparou na direcção dos deputados do PAICV eleitos por São Vicente a quem chamou de “falsos filhos de São Vicente” e que “são uns ingratos que na hora da verdade escondem-se atrás do pano preto, pois não conseguem libertar-se das amarras do partido único, da sede de poder e da centralização do mesmo”.

Augusto Neves diz-se a favor da regionalização porque “apenas com ela haverá um poder próximo das populações para resolver as suas dificuldades” e “romper com as assimetrias existentes”.

Acrescentando que pela sua importância no desenvolvimento do país, irão continuar a lutar pela regionalização. “É uma necessidade da população que sufragou a proposta do MpD nas eleições legislativas de 2016 e os deputados devem trabalhar e chegar a um consenso quando é matéria para bem da população”, sintetizou o autarca.