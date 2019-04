Homem encontrado morto na praia da Laginha

16/04/2019 13:10 - Modificado em 16/04/2019 13:11

Segundo informações da polícia, foi um caminhante que estava passando pelo local, durante a sua caminhada matinal, pouco antes das seis da manhã, que viu o corpo e avisou as autoridades.

De imediato a Polícia Nacional foi acionada assim como a Polícia Judiciária.

O corpo do homem foi encontrado a beira-mar, apenas com a roupa interior. O homem, segundo informações prestadas pelos nadadores salvador, é conhecido por “Nando”, um conhecido engraxador da Rua de Lisboa. Segundo a nossa fonte “Nando” já era identificado pelos salva-vidas como alguém vulnerável e com sérios problemas de saúde.

De acordo com a polícia, o corpo não apresentava sinais de violência, tendo o mesmo sido removido para identificação mais precisa e posterior autopsia. Um exame irá apontar a causa da morte.

Um dos salva-vidas que identificou o corpo como sendo “Nando”, disse que o malogrado era um frequentador assíduo da praia e que já era bem conhecido por estes profissionais. E que, alegadamente, sofria de problemas de foro psicológico e que também algumas vezes o ajudaram durante alguns ataques de epilepsia.

“Nando, como o conhecemos, chegava aqui, tirava toda a roupa e tomava banho nu. Algumas vezes já foi socorrido pelos nadadores, durante um ataque epiléptico”, conta Rui Spencer, nadador salva-vidas.

No areal, também foram encontradas algumas roupas que, suspeita-se pertencem ao falecido. Segundo outro nadador, essas roupas estavam ali desde segunda-feira de manhã, ontem 15 Abril.

Portanto, as suspeitas é que o homem, que foi encontrado sem os olhos e a língua, esteja desaparecido desde de domingo à noite, último dia do Festival da Juventude na Laginha e que o mar acabou por devolver o corpo esta manhã. O corpo já apresentava sinais de decomposição.

O levantamento do cadáver, pelos bombeiros municipais aconteceu perto das nove horas desta manhã. Esta é a primeira morte, na praia da Laginha este ano.