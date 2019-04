Futebol: Mistos do Barlavento e do Sotavento (Sub 16) iniciam nesta terça-feira preparação do África Youth Cup Praia’2019

16/04/2019 01:30 - Modificado em 16/04/2019 01:31

Os mistos do Barlavento e do Sotavento em futebol Sub-16 concentraram-se nesta segunda-feira, no centro de estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), na Cidade da Praia, para os trabalhos de preparação para o torneio Internacional “África Youth Cup Praia’2019” que se disputa em Santiago.

Conforme os planos federativos, a prova internacional realiza-se de 19 a 27 do corrente mês, pelo que os 18 convocados de cada uma das duas representações, apresentaram-se aos trabalhos do decorrer deste dia, para os treinos que se iniciam esta terça-feira.

O misto de Barlavento vai estar sobre as ordens do selecionador nacional da categoria, Jorge Conceição “Djodje”, ao passo que Emílio Rocha “Dino” orienta o misto de Sotavento.

Os jogos vão ser disputados no Estádio Municipal de São Domingos, nos campos de Tira-Chapéu, Pensamento, Achada Grande Frente e São Filipe, de forma de que este evento sirva para o desenvolvimento do futebol e o intercâmbio cultural entre as comunidades e os atletas.

O Africa Youth Cup Praia vai contar com o participação de equipas da Nigéria, Costa do Marfim, Mali, França, Portugal, Togo, EUA e China.