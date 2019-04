Cabo Verde acolhe Workshop Regional sobre “Landside Security”

16/04/2019 01:22 - Modificado em 16/04/2019 01:22

Organizado em parceria com a European Civil Aviation Conference (ECAC) e a Comissão Africana da Aviação Civil (AFCAC), a Agência de Aviação Civil (AAC) informa que Cabo Verde acolhe de 16 a 18 de abril de 2019, o Workshop Regional sobre “Landside Security”.

De acordo com a AAC, durante três dias, cerca de 30 especialistas do domínio da segurança da aviação civil oriundos de vários países vão se debruçar sobre temáticas centradas nos requisitos internacionais em matéria de segurança a nível do “landside”.

O workshop também incidirá nos prováveis cenários de ameaças, os métodos de ataque mais comuns e ainda, medidas de mitigação e boas práticas para a proteção das áreas públicas dos aeroportos.

Para além das apresentações conduzidas por especialistas europeus e africanos, no segundo dia do encontro, dia 17, está programada uma sessão prática no Aeroporto Internacional da Praia, Nelson Mandela.