Voleibol: Leixões da internacional cabo-verdiana Beatriz Santos a uma vitória do título

16/04/2019 00:30 - Modificado em 16/04/2019 00:30

A atleta cabo-verdiana, Beatriz “Bea” Santos, jogadora que milita no Leixões de Portugal, está apenas a uma vitória da conquista o título da Divisão de Elite do Campeonato Português de Voleibol Feminino.

O Leixões venceu no domingo o AVC Famalicão por 3-2 e ganharam vantagem nessa finalíssima. No próximo jogo, em caso de novo triunfo, as “Sereias” poderão celebrar a conquista do título pelo terceiro ano consecutivo.

Bea Santos estreou-se esta época na equipa do Leixões, proveniente da equipa do Boavista, e segue na luta pela conquista de um novo troféu, após vitória na Supertaça de Portugal. A voleibolista já representou o Solpontense, na sua ilha, Santo Antão. O primeiro contrato profissional surgiu em 2014 através do Boavista de Portugal, onde em 2016 foi eleita Atleta do Ano pelas “Panteras”.

A atleta de 23 anos, recorda-se, tem sido uma das referências da seleção cabo-verdiana de voleibol. Ao NN Bea afirma que a primeira época ao serviço do Leixões tem corrido “muito bem”, onde ganhou o primeiro troféu em Portugal.

“O objetivo eram os 3 troféus mas por enquanto conseguimos só a Supertaça de Portugal. Perdemos nas meias-finais da Taça de Portugal, e agora ganharmos o próximo jogo, vamos ser campeãs nacionais” remata a atleta.