PJ apreende viaturas, revólver, munições e alguma quantidade de drogas

15/04/2019 14:52 - Modificado em 15/04/2019 14:52

A apreensão aconteceu na cidade da Praia, na passada sexta-feira, 12, pela Polícia Judiciária, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE), Brigada Interna, em cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, na localidade de Eugênio Lima.

Foram apreendidas duas viaturas, catorze munições para armas de guerra (AKM e PK), um revólver e uma certa quantidade de produtos estupefacientes que após teste rápido e pesagem reagiram para um total de 4,937 gramas de cocaína e 17,228 gramas de produto de corte.

Segundo a mesma fonte, as apreensões aconteceram na sequência da investigação de um processo por crime de Tráfico de Estupefacientes, em que havia sido detido pela PJ, no passado mês de Janeiro, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, na posse de 500 gr. de cocaína, o qual se encontra preso preventivamente desde janeiro passado.

Ainda na sequência das buscas de sexta-feira, 12, foi detido um indivíduo do sexo masculino, de 33 anos, em flagrante delito, suspeito da prática de crime de tráfico de estupefacientes. O detido é irmão de outro individuo que foi detido no mês de janeiro.

O detido foi presente, no sábado, 13, ao Tribunal da Comarca da Praia, que lhe aplicou como medida de coação TIR.