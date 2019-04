Torneio lnter-ilhas: São Vicente integra grupo B

15/04/2019 14:39 - Modificado em 15/04/2019 14:40

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) realizou no fim-de-semana, na sua sede no Centro de Estágio, na Cidade da Praia, o sorteio do Torneio Inter-ilhas – Taça Independência, agendado para Julho próximo em São Nicolau. A ilha de São Vicente que detém o maior número de conquistas faz parte do grupo B.

O sorteio e a calendarização do Torneio Inter-ilhas foram realizados durante a Assembleia-geral ordinária dos associados, que teve ainda na ordem do dia a leitura e aprovação da acta da reunião anterior e a apresentação e apreciação do relatório de Actividades e Contas de 2018.

O torneio inter-ilhas, que teve a sua última edição em 2015, é uma prova federativa que se realiza entre as selecções regionais de Cabo Verde e a ilha de São Nicolau venceu a candidatura para a organização da edição do ano em curso.

A ilha de São Vicente detém o título da Taça Independência após ter vencido a selecção da Boa Vista na final de 2015 realizada na ilha do Sal, assume-se como um dos principais candidatos à conquista da prova, da qual tem o melhor palmares.

Com cinco conquistas, São Vicente é a ilha com mais taças conquistadas, cinco no total, seguida de Santiago com quatro. Sal e Fogo têm uma cada, isto ao longo das 11 edições já realizadas.

A ilha de Monte Cara faz parte do grupo B com as congéneres da Boa Vista, Maio, Santiago e Diáspora. Na primeira jornada a selecção de São Vicente defronta a Boa Vista, naquela que será a reedição da última final. O torneio será disputado a uma volta, no sistema todos contra todos. As duas primeiras equipas de cada grupo apuram-se para as meias-finais.

Já o grupo A integra as selecções de São Nicolau, Santo Antão, Sal, Fogo e Brava.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, a prova está calendarizada para a última semana de Julho, na ilha de São Nicolau, sob a responsabilidade da Associação Regional de Futebol de São Nicolau, presidida por Carlos Vieira.