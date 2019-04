Navio Inter-ilhas reforça viagens no percurso São Vicente/Santo Antão

15/04/2019 13:52 - Modificado em 15/04/2019 13:52

O navio Inter-ilhas é o único a operar neste momento na linha marítima entre Santo Antão e São Vicente, uma das mais movimentadas do país. Sendo assim vai, a partir desta segunda-feira, aumentar as viagens entre as duas ilhas, passando de duas para três viagens diárias.

Face a indisponibilidade dos navios Mar de Canal (em reparações) e Liberdadi parado devido ao acidente ocorrido na sexta-feira passada no Porto de Cabotagem do Porto Novo, o navio Inter-ilhas, da agência Polaris, é o único barco a assegurar o transporte de pessoas e mercadorias entre as duas ilhas, passando, a partir de hoje, a efectuar 18 ligações semanais em vez das habituais 14 viagens. Isto de acordo com a agência.

Assim, às segundas, quartas, quintas-feiras e aos domingos, o Inter-ilhas passa a realizar três viagens por dia, em cada sentido, mantendo as duas ligações diárias nos restantes dias. De realçar que na sequência do acidente no caís do Porto Novo, sexta-feira, o ferryboat Liberdadi, sofreu alguns danos, razão pela qual suspendeu as viagens por “tempo indeterminado”, encontrando-se atracado no Porto Grande em São Vicente.