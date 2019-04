Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde quer maior união da classe para o bem do sector

A Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV) realiza este sábado, 13 Abril, na ilha do Maio, a sua 19ª Assembleia Geral ordinária sob o lema «União da Classe em Prol do Sector”. A mesma adianta que é a uma oportunidade, como indica o lema, para as agências de viagens e turismo nacionais debaterem e perspectivarem as melhores formas e soluções para fazer face aos desafios atuais e de futuro nos sectores das viagens e turismo.

De acordo com a AAVTCV a opção de realizar esta assembleia, na cidade do Porto Inglês, na ilha do Maio, é a forma que encontrou de “reforçar a nossa crença e aposta no enorme potencial que a ilha tem para se posicionar como um dos principais destinos turísticos do país, com enfoque no turismo interno e não só, num momento que se torna cada vez mais pertinente o aumento da oferta para este tipo de turismo”.

Portanto, afirma a organização, acredita que para além de colocar os holofotes sobre a ilha, esta 19ª Assembleia Geral permitirá debruçar e quiçá apontar soluções e alternativas que possam ajudar a desenvolver o turismo na ilha do Maio.

“Este será ainda um momento privilegiado para revisitar e consolidar a agenda interna da própria AAVTCV e abordar aspectos que tenham a ver com a consolidação da nossa associação, a visão e ambição que esta gestão tem com vista à consolidação do mercado dos negócios das viagens e turismo em Cabo Verde”, diz a mesma fonte.

Entre os desafios que enfrenta actualmente, sublinha-se os voos internacionais de/para o aeroporto Cesária Évora, a diversificação da oferta turística na região norte, com o turismo de montanha e natureza, assim como o crescimento do turismo em ilhas como Santiago e Fogo.

“A situação dos transportes marítimos e aéreos inter-ilhas serão aspectos chaves e que deverão merecer especial atenção, também, dos nossos associados”, conclui.