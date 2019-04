Duck Morais: “Só pensamos nos três pontos”

11/04/2019 23:48 - Modificado em 11/04/2019 23:48

Depois de algumas épocas ao serviço do Derby, o médio ofensivo Duck Morais, trocou neste último defeso a Praça Estrela pela Rua de Praia, onde tem brilhado com a camisola encarnada do Mindelense, somando até ao momento três troféus.

Mas as aspirações do médio, ao fazer a ante-visão do jogo com a Académica da Praia, a contar para a segunda jornada do campeonato nacional, é a de juntar mais este troféu ao currículo. Para isso Duck afirma que a equipa está unida em conseguir um triunfo já na partida frente a “Micá” da Praia para alimentar o sonho.

Recém-chegado a São Vicente, após o encontro da Taça de Cabo Verde, com o Atlético de São Nicolau, na terça-feira, 09, o médio afirma que a equipa fez uma viagem muito cansativa, isto depois de ter jogado a jornada inaugural do campeonato nacional no Porto Novo, frente a “Micá” local. “Fisicamente a equipa está preparada para situações desta tipo e por isso acho que todos estão bem. Chegamos ontem à noite em São Vicente e agora é preparar para receber a Académica da Praia e, para tal, a equipa está motivada”.

Duck garante que a equipa vai encarar este jogo da mesma forma como têm feito como tem feito com todos os outros – respeitando sempre o adversário. “Vamos fazer o nosso trabalho dentro de campo, para conseguir os três pontos. E dentro da nossa casa queremos sempre a vitória e é isso que todos nós queremos”.

O médio diz-se convicto do valor do adversário que vai ter pela frente. Uma equipa, que segundo o mesmo, vem para lutar pela vitória também, mas jogando em casa aponta que a equipa tem que estar preparada para tudo e assim evitar um resultado negativo. “Quem facilitar neste grupo poderá ficar com a vida difícil nas contas finais”.

Sobre a sua primeira época no Mindelense, onde já venceu o Torneio Abertura, Campeonato Regional e Taça de São Vicente, o médio não poderia estar mais feliz por fazer parte dos quadros do Mindelense, sustentando que a equipa está fazendo uma época “muito boa”, e por isso não querem ficar por aqui.

Duck diz-se convicto das dificuldades que é jogar o Campeonato Nacional e a Taça de Cabo Verde em simultâneo, mas independentemente das circunstâncias o médio quer estar na final. “Vamos lutar por isso, queremos vencer as duas provas, mas nada cai do céu”.

“Peço a todos os san-vincentinos, aos adeptos do Mindelense em particular, para irem ao campo nos apoiar. Nesta altura não se trata apenas do Mindelense mas sim do futebol da ilha em geral” finaliza.

Este jogo recorde-se, segundo notificação da FCF, disputa-se às 16 horas de domingo, no estádio municipal Adérito Sena.