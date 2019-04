Boxe: Davilson Morais participa em torneio na França

O atleta olímpico, Davilson Morais, já se encontra na França, onde irá competir no torneio “Les Ceintures”, que decorre de 11 a 13 deste mês, na cidade de Argenteuil.

A prova conta com 143 atletas provenientes essencialmente da Europa, África, América do Norte e América do Sul.

Davilson já representou Cabo Verde nos Jogos Olímpicos do Rio2016, onde lutou com o atleta britânico Joe Joyce, mas não passou à fase seguinte da competição.

Já em 2018 o pugilista conseguiu vencer Joe Joyce e arrebatar a medalha de ouro na final do VI Torneio Internacional de Boxe de Odivelas na categoria de pesos pesados +91 quilos, sendo que agora procura novos voos no boxe.

Recorda-se que Davilson já foi Campeão Regional de São Vicente e Nacional por diversas vezes.