CMSV prevê a reabilitação de 66 casas em 2019 podendo chegar às 600 até 2021

11/04/2019 01:23 - Modificado em 11/04/2019 01:23

A Câmara Municipal de São Vicente, em parceria com o Governo, está a implementar desde finais de 2017, o programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades (PRRA), sendo que para o corrente ano pretende reabilitar mais 66 casas, mas a meta é atingir 600 até 2021.

De acordo com a edilidade mindelense, em 2018 foram reabilitadas 51 habitações no âmbito desse programa. Já para o ano 2019 vão ser contempladas 66 casas com obras de reabilitação. Caso os recursos financeiros sejam disponibilizados, por esse programa, a CMSV pretende, até 2021, reabilitar cerca de 600 casas de famílias carenciadas.

Para a ilha de São Vicente, está contemplada a reabilitação de 584 casas de famílias com baixos rendimentos e a requalificação de bairros, assim como a criação de acessibilidades.

Dentro da requalificação urbana e acessibilidades, segundo a autarquia, estão sendo analisados e elaborados projetos, de acordo com as necessidades e prioridades de cada bairro. Neste sentido, iniciou-se pela estrada Ribeira de Passarão/ Chã de Vital, que se encontra praticamente concluída.

De acordo com a edilidade, esta prepara-se para a execução de mais estradas em outras localidades que apresentam essa necessidade de requalificação, no sentido da melhoria das condições de vida das populações.