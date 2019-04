Santo Antão: Paul recebe a primeira etapa campeonato de trail de Cabo Verde

A ilha de Santo Antão, mais concretamente o concelho do Paul, vai receber no dia 20 de Abril a primeira etapa do “Sint’10 Trail running” o primeiro campeonato de trail de Cabo Verde.

O “Sint´10 Trail running”, de acordo com a organização, vai ter três etapas enquadradas no conceito Uma Ilha, Três Concelhos e Três Etapas. Os vencedores de cada etapa ganham pontos e o vencedor do campeonato é definido pelo somatório dos pontos das três etapas.

A primeira etapa, Páscoa Trail, está marcada já para o dia 20 de Abril, no concelho do Paul, com uma caminhada de 8 quilómetros e um Trail Running de 14 Quilómetros com partida na Casa Maracujá e chegada na Cidade das Pombas (Veleiro).

A organização deste primeiro campeonato de Cabo Verde, tem como principais objetivos, promover e massificar o trail ranning como estilo de vida; levar o Trail Running às comunidades do interior, servindo de motivação e opção desportiva, visto que não requerer muitos meios financeiros para pratica-lo; criar competições a nível nacional, como forma de preparar nossos atletas para provas internacionais; aproveitar e promover a ilha e seus trilhos históricos, composto por vales, montanhas e planícies; aproveitar o trail running como um diferencial turístico, transformando-o num produto de referência para Santo Antão e contribuir para uma maior sinalização dos caminhos vicinais, tornando mais agradável e seguro as caminhadas, proporcionando com isso o aumento da satisfação dos visitantes.

A prova é para séniores masculinos e as inscrições abertas a partir de sábado dia 13 Abril no site brakka.cv. Para atletas de outras regiões a organização garante alojamento e alimentação, sendo que tem disponível na página oficial facebook: Sint10-Traill-Running, mais informações sobre a prova.

O lançamento oficial acontece este sábado pelas 15 horas na Casa Maracujá. Este primeiro Sint’10 Trail running é organizado pela empresa de eventos CP Produtions em conjunto com a Associação de Atletismo de Santo Antão.