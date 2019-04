São Vicente: Prisão preventiva para suspeito de vários crimes de roubos e TIR para exibicionista

11/04/2019 00:26 - Modificado em 11/04/2019 00:26

Um dos detidos é acusado de ser coautor na prática de uma série de crimes de roubo com violência sobre pessoas e coisas. O outro, o exibicionista, é suspeito da prática de onze crimes de exibicionismo perante crianças.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, o indivíduo do sexo masculino, acusado de diversos roubos foi detido na terça-feira, 09, fora de flagrante delito.

Residente em Madeiralzinho, conforme a PJ, o suspeito, num dos crimes, cometido no passado dia 01 de Fevereiro, nos arredores de Chã de Cemitério, na companhia de outros dois indivíduos, usando de violência, teria subtraído de um outro indivíduo, o salário, no valor de 10.000$00, que este acabara de receber.

Ainda no mesmo dia, juntamente com um outro indivíduo, é suspeito de ter abordado uma mulher, na localidade de Madeiralzinho, apoderando-se de uma bolsa que esta trazia, contendo no seu interior um avental com a quantia de 30.000$00, objetos em ouro e um telemóvel.

Ainda neste leque de crimes, o indivíduo em causa é suspeito, em coautoria, de ter retirado um telemóvel a um outro indivíduo, também em Madeiralzinho, fazendo para tal o uso de uma arma branca como forma de intimidar a vítima.

Presente a tribunal foi-lhe aplicada a prisão preventiva.

Também a Brigada de Crimes Contra Pessoas do DICM, dá conta que no passado dia 01 de Abril, deteve fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 41 anos, suspeito da prática de onze crimes de exibicionismo perante crianças.

O indivíduo, ao que consta, cumpriu pena na cadeia da Ribeirinha, por diversas vezes, acusado da prática de vários crimes de roubo cometidos, sobretudo, na localidade de Monte Sossego.

O detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado TIR.