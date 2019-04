São Vicente: Equipas de Salvamento continuam operação de busca de jovem de 31 anos desaparecido

10/04/2019 13:06 - Modificado em 10/04/2019 13:06

Fonte: facebook

As equipas e embarcações do Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento e da Polícia Marítima estão em operação de busca do jovem Odair Fortes Pires, de 31 anos, natural de Santo Antão, mas que reside na zona de Ribeirinha e que está desaparecido desde domingo, 07, na praia de João Évora (Jon d’Ebra).

As buscas prosseguem e, neste momento, abrangem uma área que vai desde a baía da praia de “Jon d´Ebra”, onde a família encontrou a roupa e o telemóvel do jovem, até os mares de Santo Antão. Até agora o mar tem-se revelado um das principais dificuldades nestas ações, devido ao vento que se faz sentir e por isso o navio patrulha Guardião foi chamado para às operações, juntando-se às duas pequenas embarcações da Guarda Costeira e da Polícia Marítima e ainda sete mergulhadores.

Até hoje as buscas continuam sem resultados, mas as autoridades continuam a percorrer o mar desde esta enseada até às imediações da ilha de Santo Antão. Os familiares e amigos, com o auxílio da Polícia Militar, também estão a fazer patrulhas em terra.Conforme informações dos familiares, as autoridades estão a trabalhar a ocorrência como sendo um caso de suicídio, uma vez que a família terá encontrado, na praia de Jon d’Ebra, a roupa, o telemóvel e uma mensagem escrita na areia, na qual o jovem manifestava o propósito de pôr termo à vida.