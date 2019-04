São Vicente recebe seminário internacional da Rede das Mulheres Profissionais Marítimas e Portuárias da África Ocidental e Central

10/04/2019 02:52 - Modificado em 10/04/2019 02:52

Foto: Inforpress

A cidade do Mindelo vai receber durante três dias, as Representantes da Rede das Mulheres Profissionais Marítimas e Portuárias da África Ocidental e Central, para discutir políticas que ajudem os respetivos portos a promoverem o desenvolvimento do continente.

Este evento previsto para decorrer entre os dias 15 e 17 de Abril, é organizado pela Enapor – Portos de Cabo Verde, enquanto membro ativo da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (AGPAOC), em pleno exercício do seu mandato de presidente.

Sob o tema “Os portos da África Ocidental e Central e os países sem litoral, a sessão de abertura do seminário internacional da Rede das Mulheres Profissionais Marítimas e Portuárias da África Ocidental e Central, será presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.

Para proposta do debate integra ainda temas como “O estado do comércio internacional na África Ocidental e Central”, “A relação entre portos e países sem litoral” e “A mulher no sector marítimo e conciliação entre vida familiar e laboral”.

A Organização Marítima Internacional (OMI), para celebrar Dia Mundial Marítimo, adotou este ano a o tema “O empoderamento das mulheres na comunidade marítima” o seminário vai decorrer sob o lema “As mulheres dos portos de África Ocidental e Central para a integração económica do continente”.

O encontro do Mindelo será ainda espaço para a realização da Assembleia-geral da Rede das Mulheres Profissionais Marítimas e Portuárias da África Ocidental e Central (RMPMP-AOC), enquadrada na sessão de trabalhos da conferência.