Candidatura da Morna a Património da Humanidade no AME

10/04/2019 02:22 - Modificado em 10/04/2019 02:23

No âmbito da promoção da candidatura da Morna a Património Cultural Imaterial da Humanidade, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural participa no Atlantic Music Expo 2019, que se realiza na cidade da Praia, com um stand dedicado à morna.



A montra “Morna a Património da Humanidade” contará, através de quatro painéis expositivos e da representação de um ambiente de tocatina, o percurso da Morna desde o nascimento à sua candidatura à lista representativa da UNESCO.



Propõe-se uma montra interactiva, aonde o público pode ver, ouvir e sentir a morna nos seus diversos quadrantes.

De recordar que Cabo Verde entregou em Março de 2018, na UNESCO, a candidatura da morna a património da humanidade e aguarda pela decisão que deverá ser tomada em Dezembro deste ano.

Organizado pelo segundo ano consecutivo pela Associação Cabo Verde Cultural, constituído por 10 produtores nacionais e parceiros, este evento, que ocorre anualmente na Cidade da Praia, realiza-se de 08 a 11 de Abril.

A Atlantic Music Expo tornou-se, ao longo de seis edições, o principal evento para “networking”, intercâmbios de música transatlânticos, reunindo, em Cabo Verde, profissionais e artistas de África, Américas e além.

A edição de 2018 contou com a presença de 30 jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social de vários países, mais de 400 delegados, mais de 200 músicos a actuar, sendo 120 internacionais e 70 nacionais e mais de 38 países presentes, desde a China à Guiné Conakri.

Inforpress