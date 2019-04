Taça de Cabo Verde: Mindelense na segunda eliminatória após vencer em São Nicolau

10/04/2019 01:13 - Modificado em 10/04/2019 01:13

Foto: Pitch Moreira

O CS Mindelense venceu nesta terça-feira, em São Nicolau, no Estádio Municipal Di Deus na Ribeira Brava, em jogo a contar para a primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde, o Sport Clube Atlético por 1-3, após empate a uma bola no fim dos 90 minutos regulamentares. Os Leões da Rua de Praia na segunda eliminatória da Taça, vão medir forças com o Santo Crucifixo de Santo Antão Norte.

O primeiro golo do encontro pertenceu ao Atlético. O médio centro Alex, logo aos 8 min conseguiu bater Pelode. Ainda no primeiro tempo, à passagem do minuto 28, o Mindelense conseguiu chegar a igualdade através do lateral esquerdo Lela, na conversão de um livre direto. Um resultado que apesar da insistência do Mindelense, não sofreu alterações até o apito do árbitro para o término do encontro. O jogo acabaria por ser decidido no prolongamento, onde os Leões mostraram as garras e marcaram mais dois golos.

Logo no reatar do prolongamento, Lela serviu Papalele que efetuou a remontada na partida, ao marcar o segundo golos dos encarnados no encontro. Lela que esteve numa tarde inspirada voltou a causar danos a defensiva dos encarnados de São Nicolau, causando a infelicidade de um defensor do Atlético, que introduziu a bola na sua própria baliza.

No rescaldo do jogo em análise para a imprensa, Rui Alberto Leite, teceu rasgados elogios a equipa do Atlético, afirmando que os jogadores dignificaram a ilha de São Nicolau. “Não conhecíamos o Atlético e fizeram um bom jogo. Esforçamos muito para vencer. A entrega dos jogadores do Atlético mostra que esta vitória é de grande valor” assegurou.

Sobre a sequência de jogos, praticamente de três em três dias, vincou que muitas equipas, gostavam de estar na mesma situação. “Temos 24 jogadores e os que entraram hoje deram uma grande reposta”. “No Mindelense não há outro pensamento se não seja vencer, mas nem sempre acontece” concluiu.

Com este resultado os “Leões” carimbaram a passagem à próxima fase, onde vão encontrar com o Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, que nesta terça-feira, eliminou o Marítimo do Porto Novo, após vencer por 3-0.

O jogo da segunda eliminatória, está agendado para 24 de Abril, no Estádio Municipal João Serra em Ponta do Sol, no Concelho da Ribeira Grande.