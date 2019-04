Vaidosa dMais posta foto em vaso sanitário: “Liberdade”

10/04/2019 00:59 - Modificado em 10/04/2019 01:01

A blogger de moda e proprietária da marca nacional “Vaidosa D Mais”, Nadine Fortes, deixou alguns fãs e seguidores admirados depois de postar uma foto na sua conta do Instagram esta terça-feira, sentada numa sanita segundo o titulo da publicação “a minha liberdade na ousadia extrema do que é belo por fora, do que me faz sentir bem por dentro, que me desamarra dos meus medos e do que afugenta dos padrões”.

Os seguidores de “Vaidosa dMais” curtiram a imagem, muitos são os elogios feitos à publicação que já tem mais de 2300 gostos e perto de trezentos comentários, ao momento da redacção deste artigo.

“Que estilo”, escreveu uma fã. “Não perde a posse nem nesta hora”, disse um fã. “Maravilhosa”, postou outro.

Outros dizem, recorrendo ao humor, que o único problema, “é a falta de papel higiénico”.

No entanto, apesar de ser um publicação inofensiva, de uma foto de uma mulher que decide sentar-se “no trono” e mostrar que se sente livre de todas as formas, causou a indignação de alguns seguidores que não gostaram da publicação.

Estes questionaram se é necessária a publicação de uma foto do tipo, que consideram que de nada tem de especial, apenas “uma forma de mostrar nas redes sociais e copiar o que é feito pelos famosos mundo fora”.

Portanto, consideram que a foto de nada exprime a liberdade, mas sim a sua intimidade.

A publicação, o entanto pode ser entendida como uma publicidade, já que é feito na página da sua marca. Uma publicidade de uma Guest House, segundo alguns internautas.