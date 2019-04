Mulher quer o divórcio ao descobrir que o marido doou esperma e tem 47 filhos

9/04/2019 13:07 - Modificado em 9/04/2019 13:07

Crianças podem entrar em contacto com o pai quando tiverem 18 anos.

Quando nos casamos, as juras de amor eternas, na saúde e na doença, “até que a morte nos separe” são as palavras de ordem, mas e se descobrisse que o seu parceiro doou esperma e tinha 47 filhos?

Uma mulher, que não foi identificada, quer agora o divórcio após ter feito esta descoberta por temer que os numerosos filhos do marido entrem na sua vida.

A revelação foi feita no Reddit, uma rede social, pela própria que se manifestou abalada e confusa com a descoberta.

A doação de esperma foi feita no passado, no entanto, a fertilidade do marido deu origem a 47 filhos.

O casal está casado há oito anos e têm um filho em comum. A mulher esclarece que o homem sempre lhe disse que tinha doado esperma no passado e que achou que essas doações só tinham dado origem a pouco mais do que dois filhos.

“Perguntei-lhe a semana passada e ele disse que os centros de fertilidade atualizaram os seus dados e tinha 47 filhos”, revela a mulher que assume nunca ter esperado que fossem tantas crianças.

Todas as crianças poderão aceder aos dados do pai de contacto quando completarem 18 anos e são esses mesmos possíveis contactos que a mulher teme.

A mulher acaba por questionar se seria uma ‘idiota’ por se divorciar do marido. A questão gerou uma acesa discussão entre os utilizadores da rede social que se dividiram nas suas opiniões.

Por CM