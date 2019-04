Cabo Verde Airlines volta a voar para Itália ainda neste verão

9/04/2019 12:33 - Modificado em 9/04/2019 12:33

Proibida de voar para Itália desde do dia 20 Julho do ano passado, a Cabo Verde Airlines informa na sua página oficial, a retoma das operações para Itália já neste verão, com conexões à ilha do Sal e outros destinos operados pela companhia.



Segundo documento da ENAC, Entidade Nacional de Aviação Civil italiana, a Cabo Verde Airlines irá retomar operações para os aeroportos de Malpensa (Milão) e Fiumicino (Roma) de 24 de Junho a 26 de Outubro.



A ligação, com serviços programados para a temporada de Verão de 2019 entre Itália e Cabo Verde, fará conexão à ilha do Sal e demais destinos operados pela companhia.



Os voos terão frequência semanal, com voos Sal-Malpensa com partida às 08:00 e chegada às 16:55, às segundas/quintas/sextas e domingos, e Malpensa-Sal com partida às 17:55 com chegada marcada para as 21:00 às segundas/quintas/sextas e domingos.



Bem como Sal-Roma com partida às 08:15 e chegada às 17:00 às terças/quartas e sábados e Roma-Sal com partida às 18:00 e hora de chegada às 21:00 às terças/quartas e sábados.



A companhia operará de acordo com as licenças técnicas emitidas pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação e as limitações relacionadas, quando aplicável.

De recordar que a 20 Julho passado, a autoridade de aviação civil italiana (ENAC) havia revogado as autorizações para a transportadora cabo-verdiana operar nos seus aeroportos, “tendo em conta os cancelamentos de voos ” que causaram “transtornos a centenas de passageiros”.