Cidade da Praia acolhe XI Reunião de Ministros da Cultura da CPLP

9/04/2019 01:46 - Modificado em 9/04/2019 01:46

A Cidade de Praia, Santiago, acolhe, no dia 12 de Abril, a XI Reunião de Ministros da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Cabo Verde como anfitrião deste importante encontro de Ministros da Cultura da CPLP vai contar com a presença de todos os países membros para celebrar “A Cultura, os Oceanos e as Pessoas”, conforme o lema da Presidência de Cabo Verde no biénio 2018/2020.

A reunião ministerial da CPLP será presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente e irá contar com a presença de Carolina Cerqueira, de Angola, Felipe Sartori Sigollo, do Brasil, Florentino Fernandes Dias, da Guiné-Bissau, Graça Fonseca, de Portugal, Carlos Alberto Pires Gomes, de São Tomé e Príncipe, e Teófilo Caldas de Timor-Leste.

Durante o encontro será também designada “Cidade da Praia e Cidade Velha Capitais da Cultura da CPLP” até o final do período de vigência da presidência rotativa de Cabo Verde, em 2020, com um evento que irá acontecer no Palácio da Cultura Ildo Lobo e irá contar com a presença de representantes dos países da CPLP.

A abertura será presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.