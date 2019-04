Africa Youth Cup: Djodje convoca 18 jogadores para a seleção sub-16 de Barlavento

9/04/2019 01:13 - Modificado em 9/04/2019 01:13

O treinador Jorge Conceição “Djodje” divulgou nesta segunda-feira, a lista dos 18 convocados da selecção Sub-16 de Barlavento, tendo em vista a participação no Africa Youth Cup, que realiza-se de 19 a 27 de Abril na Cidade da Praia.

O selecionador cabo-verdiano de futebol das camadas Sub-16 e Sub-17, Jorge Conceição “Djodje” que foi o escolhido para liderar a seleção de Barlavento de sub-16 no Africa Youth Cup, torneio internacional de futebol jovem que realiza a primeira edição em Cabo Verde e destinado a jovens Sub-16. “Djodje” chamou para o África Youth Cup 18 jogadores, sendo que São Vicente, com 11 atletas, oferece o maior número de jogadores.

Cabo Verde vai estar representado nesta importante prova de Sub-16 por dois mistos. Um de Barlavento e outro de Sotavento tendo este como treinador Dino Rocha. O Torneio vai contar com a presença de 16 equipas, provenientes da Nigéria, Costa do Marfim, Mali, França, Togo, Benim, EUA, China e Portugal que terá o SL Benfica como o maior destaque.

De acordo com a programação da FCF, a concentração, receção e alojamento dos atletas no Centro de Estágio da FCF, na cidade da Praia, juntamente com o staff técnico acontecerá no dia 15 de Abril, com o primeiro treino a ser realizado no dia 16 de Abril.

Lista de convocados de Barlavento:

Edson Delgado Dias – Juventude – Guarda-Redes

Roberto Carlos Fortes – Cantareira – Guarda-Redes

Denílson Manuel Pires – Cantareira – Defesa Central

Hélio André Varela Semedo – Oásis – Defesa Central

Elvio Aimar Delgado – Cantareira – Médio Centro

Rivaldo Alexandre Correia – Batuque – Médio Centro

Luís Alberto Pimenta Maurício – Efiz Sal – Extremo

William Renato dos Santos – Académica PN – Médio Centro

Jailson Miguel Duarte – Académica PN – Medio Centro

Hélio Júnior dos Santos – Juventude – Medio Centro

Ricardo Alcídio Sousa – Estoril – Ala/Lateral

Anderson Daniel Pires – Estoril – Lateral Esquerdo

Leonardo Augusto Silva – Estoril – Ala/Lateral Direito

Yanis Lima Rodrigues – Sporting BV – Defesa Central/Lateral

Gilton Silva Cabral – Ajat SN – Medio Ofensivo

Adriel Patrick Delgado – Real Sociedade – Medio Ofensivo

Marvin Veiga dos Santos – Efid Paul – Medio Ofensivo

Elton John Lima Lopes – Cantareira – Lateral Esquerdo