Sal: TIR para suspeito de violar criança de 4 anos

9/04/2019 00:55 - Modificado em 9/04/2019 00:55

De acordo com a Policia Judiciária, um indivíduo de 37 anos foi detido, na passada quinta-feira, fora de flagrante delito, por suspeitas de ter abusado sexualmente de uma criança de 04 anos. O crime ocorreu no final do ano passado.

A mesma fonte avança ainda que a criança e o agressor moravam no mesmo edifício, na localidade de Chã de Fraqueza, mas em quartos diferentes.

Apresentado ao tribunal, na sexta-feira, 05, para efeito dos primeiros interrogatórios de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado, TIR, Apresentação Periódica, Interdição de Saída do país e Proibição de contacto com a vítima.

Ainda através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS, foram detidos dois indivíduos, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, de 29 e 55 anos, respectivamente, residentes em Espargos, estando indiciados na prática de vários crimes de VBG, contra seus ex-companheiros, de forma continuada e agravada.

A mulher supostamente vinha agredindo o ex-companheiro há 3 anos. Quanto ao homem, suspeita-se que viesse cometendo os crimes, contra sua ex-companheira, desde 2014.

Como medida de coação foi-lhes, também, aplicado Termo de Identidade e Residência, Apresentação Periódica, Interdição de Saída do país e Proibição de contacto com as vítimas.