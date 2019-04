Rui Alberto preocupado com as sucessivas viagens que colocam em causa a recuperação dos atletas

9/04/2019 00:14 - Modificado em 9/04/2019 00:39

Foto: Pitch Moreira

O CS Mindelense já está em São Nicolau, onde nesta terça-feira, 09 de Abril, irá defrontar no estádio municipal Di Deus, na Ribeira Brava, o Atlético local em jogo relativo à primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde. Os Leões da Rua de Praia, estão numa verdadeira maratona, sem pausa entre os jogos, o que leva o treinador Rui Alberto Leite a confidenciar ao NN, que esta situação deixa sequelas na equipa, que certamente são difíceis de serem recuperadas devido ao pouco tempo entre jogos.

Após conquistar a Taça de São Vicente, na quarta-feira, 03, o Mindelense viajou para Porto Novo na sexta-feira onde jogou no sábado, 06, com a “Micá” local. No mesmo dia a formação encarnada regressou a São Vicente e viajou logo no domingo para a cidade da Praia e nesta segunda, ao meio dia, partiram rumo a São Nicolau, onde defrontam nesta terça-feira o Atlético da Ribeira Brava. Esta partida, referente à primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde, estava inicialmente agendada para quarta-feira, 10, mas foi antecipada para esta terça-feira e terá início às 16 horas.

Motivos que deixam mais do que em alerta vermelho, as hostes dos Leões da Rua de Praia, que no entender do seu treinador, Rui Alberto Leite, é uma situação “muito preocupante” devido a falta de tempo para a recuperação dos atletas. “Além do pouco tempo de recuperação entre os jogos, junta-se o facto das viagens que são bastante cansativas e desgastantes. Como se não bastasse, somos ainda confrontados com fatores extra futebol como por exemplo: para ir para S. Nicolau temos que viajar de S. Vicente até à cidade da Praia e voar novamente rumo a norte para chegar ao destino final e o mesmo se passará no regresso. É claro que isso não ajuda nada, antes pelo contrário. Voltando a recuperação dos nossos atletas, devemos ter em conta a alimentação que sabemos que não é tão adequada. Tudo isso dificulta o desempenho dos atletas nos jogos. A intensidade dos mesmos e bastante afetada”.

Perante todos estes cenários, o treinador encarnado, garante que a equipa do Atlético estará mais fresca, mas o Mindelense terá que impor o seu ritmo, até porque diz a sua equipa está em competição. “Penso que a maior dificuldade poderá ser o cansaço das viagens que temos feito e o piso que está muito duro” realça.

Para este jogo, e apesar de todos os contratempos, Leite, promete um Mindelense de sempre, focado em vencer, em qualquer circunstância e em qualquer campo.

“Todos os objetivos são importantes. Quando entramos numa competição é para vencer” conclui Rui Alberto Leite.

De recordar que os Leões da Rua de Praia, após o jogo frente ao Atlético, iniciam na quarta-feira, 10, a viagem de regresso a São Vicente, para preparar o jogo do fim-de-semana, no estádio municipal Adérito Sena, com a formação da Académica da Praia, jogo este a contar para a segunda jornada do Grupo A do Campeonato Nacional.