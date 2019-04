Associação de Treinadores de Futebol de Cabo Verde promove recenseamento de treinadores

8/04/2019 17:19 - Modificado em 8/04/2019 17:19

Foto: facebook da Associação de Treinadores de Futebol de Cabo Verde

A Associação de Treinadores de Futebol de Cabo Verde, já tem em andamento o recenseamento de treinadores de futebol de Cabo Verde, que tem como objectivo a criação de um plano de formação (inicial e contínua) para todas as ilhas, visando a formação e capacitação dos treinadores de futebol em Cabo Verde.

De acordo com a ATFCV, esse recenseamento permitirá, atempadamente, tratar da logística necessária para que todas as ilhas sejam contempladas com as quatro formações agendadas pela União dos Treinadores de Futebol dos Países da CPLP (UTFP-CPLP) para este ano de 2019.

Estas formações, segundo a mesma fonte, são novidades trazidas de Portimão (Portugal) palco do 8º Fórum do Treinador de Futebol/Futsal, por Humberto Bettencourt, Presidente do Conselho Directivo da ATFCV, enquanto uma das fundadoras dessa importante organização para Cabo Verde e a CPLP.

O recenseamento decorre até ao dia 20 de Abril deste ano e conta com as parcerias das Associações Regionais de Futebol de Cabo Verde e da Federação Cabo-verdiana de Futebol.