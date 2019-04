No ano das Bodas de Prata Mindelact bate recorde de propostas recebidas

8/04/2019 14:43 - Modificado em 8/04/2019 14:47

“Neste momento já não temos dúvidas que esta edição das Bodas de Prata será a mais bela, completa, emocionante e de melhor qualidade da nossa história. Um evento de teatro que já conquistou o respeito do mundo e é um orgulho para toda a nossa nação”, refere a organização num comunicado.

A celebrar 25 anos da sua criação, o maior evento teatral de Cabo Verde, acontece este ano entre 07 e 16 de novembro, na cidade do Mindelo, São Vicente, com uma extensão à cidade da Praia.

De acordo com o edital do festival, que decorre desde janeiro do corrente ano, este engloba os seguintes palcos: Palco 1, Palco 2, Teatrolândia (espetáculos para crianças), Teatro na Praça, que são espetáculos de rua para todas as idades e performances e animações de rua. O Festival Off, dedicado exclusivamente a grupos e projetos nacionais, já está em andamento e o seu tema, assim como parceiro principal, será anunciado em maio, também um mês antes do previsto.

De acordo com a nota da organização, durante os primeiros meses do presente edital, foram recebidas mais de duas centenas de propostas de participação de cerca de 40 países de todo o mundo. “Um número que bateu todos os recordes”.

Portanto, tendo em conta a fortíssima participação e a necessidade das companhias e artistas terem as suas agendas definidas com o máximo de antecedência possível, o presente edital decorre até ao final deste mês de abril, encerrando um mês antes do inicialmente previsto. Até ao final de Maio os resultados da curadoria serão publicados, com o nome dos grupos e companhias selecionados.

De referir que a 24ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact) recebeu, durante dez dias, 60 espetáculos de 38 grupos de 14 países, como Cabo Verde, Portugal, Angola, Brasil, Alemanha, Argentina, Cuba, Espanha, Estados Unidos da América, França, Gana, Marrocos, República Checa e Uruguai.

O Festival Internacional de Teatro do Mindelo é o principal evento teatral de Cabo Verde, “o mais importante acontecimento teatral” de toda a África Lusófona e da África Ocidental.

Além da vertente de espetáculos, promove o intercâmbio entre todos os participantes, ações de formação nas mais diversas áreas artísticas ligadas ao teatro, concertos de música, exposições de design e artes plásticas, um “Festival off” alternativo e uma programação específica dirigida às crianças, denominada de “Teatrolândia”.

O Mindelact teve a sua primeira edição em 1995, só com a participação de grupos de São Vicente e Santo Antão, em 1996 teve um cunho nacional e, em 1997 internacionalizou-se.