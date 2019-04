Festival da Juventude volta à Praia da Laginha

8/04/2019 00:02 - Modificado em 8/04/2019 00:03

Enquadrado nas comemorações do dia da cidade do Mindelo, a Câmara Municipal de São Vicente programou um leque de actividades, para promover o Festival da Juventude e também para celebrar os 140 anos da elevação à categoria de cidade, no dia 14 de Abril.

Depois de no ano passado ter sido realizado na Baía da Gatas, com um mega espectáculo intitulado “Encontro de Gerações”, o que provocou uma onda de contestação do público mindelense nas redes sociais, a CMSV optou, este ano, por realizar o certame na praia da Laginha. O leque de actividades vai desde Workshops até ações de formação, passando por actividades desportivas e culminam, no fim-de-semana, com um festival musical de três dias (12, 13 e 14) no palco da Laginha por onde passarão diversos nomes do panorama musical.

O festival que costuma decorrer na praia da Laginha e no parque desportivo do Lazareto, à excepção do ano passado, prevê diversas actividades, sendo a que mais chama a atenção, no programa musical, indo o destaque para domingo, 14, em que Mindelo celebra 140 anos, para o concerto, no palco da Laginha, do artista brasileiro Zeca Pagodinho e sua banda, para um espectáculo único e imperdível.

Conforme a programação, na sexta-feira, primeiro dia, 12, sobem ao palco Carmen Silva, Roots Rockin Mindelo, William Araújo e banda, Elly Paris e Kiddye Bonz & Batchard.

No sábado, 13, estão previstas, no mesmo palco, as actuações de Tiago Silva e banda, Dieg ft. Hilário & Fattu Djakité, Jorge Neto e Constantino Cardoso & Gai.

Mindelo foi elevado à categoria de cidade no ano de 1879.