Liguilha: Castilho em vantagem graças ao empate a duas bolas “fora de portas”

7/04/2019 23:02 - Modificado em 7/04/2019 23:02

A equipa do Castilho (1ª divisão) o Amarante (“segundona”) mediram forças neste fim-de-semana, em encontro a contar para a primeira mão da liguilha e o Castilho, que jogou na condição de visitante, conseguiu uma preciosa igualdade a duas bolas.

O Amarante que jogou a primeira mão em casa, tinha sempre foi a equipa mais perigosa no primeiro tempo. A formação castilhiana jogando na expectativa, sempre que podia causava calafrios à defensiva amarantina. A formação da casa viria mesmo a conseguir adiantar-se no marcador, à passagem dos 31 minutos, por intermédio de Edson.

Em desvantagem no marcador no final dos primeiros 45 minutos, os comandados de Gil Jesus vieram para o segundo tempo com vontade de dar a volta ao texto e acabariam por chegar à igualdade logo aos 53 minutos de jogo através de um golo de Roberto.

O jogo ganhou nova vida e as oportunidades de golo começaram a aparecer, para ambas as partes, sem qualquer uma das equipas conseguisse materializá-las em golo.

Já perto do final da partida (85min) foi Sidney, do Castilho, aproveitou da melhor forma um ataque da sua equipa e marcou, desfazendo o empate que até então se registava. Os comandados de Armandim, inconformados com o segundo golo do Castilho, correram atrás do prejuízo e aos 90+2 viram Vadjois, defesa do Castilho, introduzir a bola na sua propiá baliza. Estava assim feito o resultado da 1ª mão da liguilha.

Com este resultado, devido aos golos marcados fora, a equipa do Castilho parte para o segundo jogo, em casa, agendado para a próxima semana, com vantagem na eliminatória. Contudo, a equipa do Amarante provou que poderá, ainda, fazer mossa à equipa de Gil Jesus pois, apesar do empate, deu boa conta de si neste encontro.