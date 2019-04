Académica do Porto Novo e Mindelense empatam a zero no Estádio do Porto Novo

6/04/2019 21:49 - Modificado em 6/04/2019 21:50

As equipas da Académica do Porto Novo e do Clube Sportivo Mindelense empataram na tarde deste sábado a zero bolas, no Estádio Municipal do Porto Novo, num dos jogos do grupo A da jornada inaugural do Campeonato de Cabo Verde, edição 2018/19.

Numa partida muito tática, as duas formações criaram pouquíssimas oportunidades de golo durante os 90 minutos, mas com sinal mais para os encarnados que viajaram do Mindelo. Um empate que de resto se aceita tendo em conta o que as duas equipas fizeram no decorrer do encontro.

Depois de na época passada o Mindelense ter iniciado a competição com uma igualdade a zeros, frente a Académica da Praia, repetiu o mesmo resultado, desta vez com a Académica do Porto Novo.

No outro jogo deste grupo, as formações da Académica da Praia e a Académica do Fogo empataram também a zeros, no estádio da Várzea, na Cidade da Praia. Empate de “Micás” que deixa tudo igual no grupo A, que é considerado o grupo da morte.

Na segunda jornada, agendada para o próximo fim de semana, o Mindelense estreia-se em casa recebendo a Académica da Praia. No outro jogo do grupo a Académica do Fogo joga, no seu reduto, com a Académica do Porto Novo.