Sub-17: Cantareira sagra-se Campeão Nacional

6/04/2019 21:41 - Modificado em 6/04/2019 21:41

A formação do Cantareira de Monte Sossego sagrou-se neste sábado campeão nacional de sub-17. Facto inédito na história do clube. Para tal ao venceu, nos penalties, o EFIZ do Sal, por 6-5, isto após empate a duas bolas no decorrer dos 80 minutos regulamentares e prolongamento, em jogo disputado no Estádio Adérito Sena.

Cantareira e EFIZ do Sal protagonizaram uma grande final, num jogo que só foi decidido da marca dos onze metros. Numa primeira parte sem golos, mas bem disputada, as equipas mostraram grande respeito uma pela outra. No decorrer da partida o Cantareira cedo deu mostras de querer resolver as coisas a seu favor, mas aos poucos a formação salense foi equilibrando o jogo.

No começo do segundo tempo o Cantareira adiantou-se no marcador através de Kenny. A formação do EFIZ não se deixou abalar pelo golo sofrido e tratou de dar a cambalhota no marcador. O golo da igualdade saiu dos pés de Edu Gomes, aos 51 minutos. Aos 69 minutos de jogo o EFIZ adiantou-se no marcador por intermédio do camisola 07 Luís Maurício.

A equipa de Monte Sossego, com o apoio dos seus adeptos, correu atrás do prejuízo e foi em busca do golo da igualdade. Já passava dos 80 minutos regulamentares quando Wendel empatou a partida. Um golo que forçou ao prolongamento. Nesse período as equipas não quiseram expor-se muito e o jogo acabaria empatado a duas bolas.

Depois de 110 minutos de jogo, foi da marca dos onze metros que os pupilos de Valdir Évora puderam fazer a festa de um titulo inédito, ao converter seis penaltis, contra cinco dos salenses.Além do título de campeão nacional a equipa do Cantareira levou para casa o prémio fair-play e Ruby levou o prémio de melhor guarda-redes. Edu Gomes e Luís Maurício da EFIZ do Sal levaram os prémios de melhor marcador e melhor jogador da prova.