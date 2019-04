Cabo Verde cai duas posições no ranking da FIFA

5/04/2019 11:14 - Modificado em 5/04/2019 11:14

Depois de ter caído dois lugares na anterior atualização, o combinado nacional voltou nesta quinta-feira a cair outras duas posições, passando agora a ocupar o lugar 76 com 1319 pontos.

Cabo Verde contínua assim a sua queda no ranking da FIFA, classificação que já conheceu dias melhores. Após falhar mais uma qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN), os Tubarões Azuis não poderiam esperar por outro desfecho que não fosse mais uma queda no ranking das seleções a nível mundial.

O certo é que o combinado nacional poderá vir a ter novos percalços, na tabela, pois não está no CAN e tem no seu encalço seleções que conseguiram o apuramento. Deste modo, a seleção poderá mesmo saltar fora dos setenta melhores classificados.

A nível de África, Cabo Verde ocupa o 15º lugar, numa lista liderada pelo Senegal. Nos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), os Tubarões Azuis, mesmo assim, continuam na liderança.

A Bélgica continua na liderança mundial com 1727 pontos, sendo que Portugal cai um lugar ocupando agora a 7ª posição.