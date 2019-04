Nacional Sub-17: Cantareira de goleada apura-se para a final

5/04/2019 11:08 - Modificado em 5/04/2019 11:08

O Cantareira, campeão de São Vicente de sub-17, apurou-se, nesta quinta-feira, para a final do campeonato nacional da categoria ao golear o campeão em titulo, Esperança da Calheta de Santiago Norte, por uns expressivos 7-0. O Cantareira marca assim encontro com EFIZ do Sal, que eliminou o ABC-Patim do Fogo, na grande final de sábado, 06 de abril no Estádio Municipal Adérito Sena.

O Esperança marcou presença na “final four” devido ao afastamento da Académica da Brava, vencedor do grupo B1, por utilização irregular de jogadores. Por sua vez, o Cantareira classificou-se no primeiro lugar do grupo A2.

No jogo das meias-finais disputado no Adérito Sena, a equipa de Monte Sossego sem misericórdia despachou os detentores do título com uma goleada das antigas, num jogo de sentido único. Ao intervalo a formação amarela e negra já vencia por quatro bolas sem resposta, fruto dos golos de Keu (29 min), Élvio (31), Kenny (33) e Eder (37).

No segundo tempo os pupilos Valdir Évora não tiraram o pé do acelerador e deram mais 40 minutos de sofrimento à equipa que viajou de Santiago Norte, que ainda viria sofrer mais três golos. Um bis de Badiss aos 60 e 67 minutos de jogo e Kenny, com um segundo golo, consumaram a goleada do Cantareira.

Depois dos 52 golos marcados no regional, o Cantareira voltou às goleadas, logo nas meias-finais do nacional e frente ao campeão em titulo. Motivo de regozijo que certamente eleva os níveis de confiança da equipa para outros patamares.

Na outra partida das “meias” mediram forças EFIZ-Sal e ABC Patim. O EFIZ junta-se ao Cantareira após vencer e eliminar o ABC-Patim por 4-2. Os comandados de Domingo Gomes, têm feito até ao momento uma campanha irrepreensível, somando por vitórias os jogos já realizados

Pela equipa salense marcaram Edu Gomes (2), Fabrício e Yanick. Já para os foguenses, Hélio Silva marcou, sendo que a equipa beneficiou de um autogolo de Patrick Medina.