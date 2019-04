Toy Adão: “Vamos com a concentração máxima para vencer em Porto Novo”

5/04/2019 10:57 - Modificado em 5/04/2019 11:17

O Mindelense, após a conquista da Taça de São Vicente, já está de olhos postos no Campeonato Nacional de futebol. A primeira jornada está agendada para este sábado, 06, no Estádio Municipal do Porto Novo, frente a “Micá” local. Um jogo que Toy Adão, capitão dos Leões da Rua de Praia, perspectiva de difícil mas que a equipa vai fazer de tudo para vencer.

Ápos o jogo da passada quarta-feira frente ao Falcões do Norte, o Mindelense terá pouco tempo de recuperação para este primeiro embate a contar para o nacional. Contudo, o capitão acredita na força do grupo para uma recuperação rápida e assim poder dar uma boa resposta em Porto Novo.

“A preparação já vem desde o regional, porque já sabíamos que o Nacional vinha logo a seguir. Já estamos trabalhando há duas semanas com o pensamento no jogo com a Académica. Tinha-mos este objectivo que era conquistar a Taça, mas também a perfeita noção da importância deste jogo com a Académica do Porto Novo”.

Os Leões da Rua de Praia e a Corveta do Porto Novo já são dois clientes habituais nestas andanças do campeonato nacional. Nos últimos anos ambas as equipas têm marcado presença de forma assídua na prova. A “Micá” do Porto Novo caminha para a sua nona participação de forma consecutiva, ainda que sem êxitos na prova. Os encarnados, por sua vez, vão na sétima presença consecutiva, sendo que nas anteriores seis edições chegaram sempre as meias-finais da prova.

O objetivo do Mindelense no Nacional 2019 é claro: voltar a levantar o troféu após a última conquista em 2016, precisamente frente à Académica do Porto Novo, e para isso Toy Adão, afirma que a equipa vai para o primeiro jogo com o objectivo de fazer um bom resultado.“Vamos com a concentração máxima para Porto Novo e determinados em fazer um bom jogo, para poder trazer um resultado positivo de lá, que é a vitória” conclui.