Denis Martins: “O Mindelense é uma equipa matreira e muito experiente”

5/04/2019 10:54 - Modificado em 5/04/2019 10:54

O capitão da “Micá” do Porto Novo, Denis Martins deixa antever mais uma partida difícil, perante um adversário que considera ser “matreiro e muito experiente”.

O rapidíssimo extremo e capitão da Académica do Porto Novo, Denis Martins, em antevisão a esta partida com os encarnados do Mindelo, antevê muitas dificuldades perante uma das equipas mais difíceis de se jogar em Cabo Verde, mas afirma que a “Micá” está preparada para jogar e vencer.

“As dificuldades são muitas e posso dizer que são das maiores que podemos encontrar a nível nacional. Uma equipa matreira, muito experiente e que vem para nos encarar. Sabemos que o Mindelense, sem jogar bonito, consegue seus objetivos, jogando sempre seguro e não sofrendo ou sofrendo poucos golos” diz.

De acordo com o camisola 7 todos os jogadores trabalham para estarem ao mais alto nível no Nacional. Por isso afirma que estão “muito motivados”. Denis vinca que os treinos de preparação estão sendo realizados com “alta intensidade”. “Pode-se esperar uma Académica de costume que vai lutar os noventa minutos para ganhar” assegura.

Nove presenças consecutivas no nacional é obra. Porém a verdade é que a Académica do Porto Novo nunca conseguiu levantar o troféu. “Já tivemos com um mão na taça, logo sabemos das dificuldades de chegar na final. Mas enquanto tivermos uma equipa com muita qualidade, não vamos perder esperança e se tiver de acontecer, vai ser de forma natural e quando realmente o merecermos. E se não acontecer, pelo menos nós tentamos” enfatiza o jogador.

Sobre o grupo em si, considerado à partida como o grupo da morte por dele fazerem parte o campeão nacional Académica da Praia, o vice-campeão Mindelense e ainda a Académica do Fogo, o jogador que foi considerado o melhor a atuar nesta época desportiva em Porto Novo, sustenta que neste grupo estão inseridas as melhores equipas de Cabo Verde nos últimos anos.

“Acho que é um grupo com as melhores equipas de Cabo Verde nos últimos anos, logo todo cuidado é pouco, podes perder pontos dentro e ganhar pontos fora de casa. Mas o fator casa é favorável quando os adeptos fazem a diferença, e infelizmente em Porto Novo não o fazem, mas fora de casa temos tido mais apoio do que aqui”.

O jogador não esconde que, um empate nesta partida não poderá ser de todo considerado um mau resultado, porque se tratando do primeiro jogo tudo estará em aberto para as jornadas seguintes. “É o primeiro de seis jogos, num grupo muito equilibrado e em cada jornada refaz-se as contas” conclui.