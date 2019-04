CCB realiza Assembleia-geral ordinária para aprovação de relatórios e contas

A Câmara de Comércio de Barlavento (CCB), realiza nesta sexta-feira, 05, no Mindelo, a Assembleia-geral Ordinária para a aprovação dos relatórios e contas de 2018 e do Plano de Actividades para este ano.

Num ano que marca o último da actual direcção à frente da instituição, esta sessão vai servir para aprovar o plano de acções de consolidação deste mandado. De acordo com Belarmino Lucas, presidente da CCB, em declarações à Agência cabo-verdiana de Notícias, nos termos estatuários já foram convocados todos os membros a participarem no encontro a ter lugar a sala de conferências do Centro de Negócios de Mindelo.

A CCB conta neste momento com cerca de 400 sócios, nos quais se incluem profissionais liberais, micro, pequenas, médias e grandes empresas, que agregam a rede empresarial, e teve a sua origem na Assinação Comercial, Industrial e Agrícola de Barlavento (ACIAB), fundada em 1918.

De realçar que a Câmara de Comércio de Barlavento surgiu da fusão entre a Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Barlavento (ACIAB) e a Câmara do Comércio Indústria e Serviços da região (CCIASB). Esta fusão aconteceu numa assembleia geral extraordinária em Janeiro de 2012.