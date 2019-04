Binter anuncia restrições de excesso de bagagem durante a época alta

4/04/2019 01:03 - Modificado em 4/04/2019 01:03

A operadora aérea Binter-CV, anunciou nesta quarta-feira, 03, que restringirá o excesso de bagagens durante a época alta, devido a limitação de espaço nos aviões (ATR 72-500).

De acordo com a Binter-CV, em alguns períodos do ano, em que a movimentação Inter-Ilhas é maior e devido a limitação de espaço nos aviões (ATR 72-500), não será permitido o excesso de bagagem de porão. Segundo a companhia, este período estende-se de 01 de Julho até 15 de Setembro de 2019 e na época natalícia e fim de ano, de 15 de Novembro a 31 de Dezembro do corrente ano.

“Apenas será aceite uma bagagem de até 20kg, conforme indicado no bilhete, não sendo possível a compra de excesso de bagagem. Essa restrição aplica-se a todos os bilhetes, independentemente do tipo de tarifa ou status de cliente BinterMais” diz a companhia.

Quem não deixa passar esta informação em branco são os utentes que reclamam veemente desta decisão. “Então se tens programado, nessas períodos, ir a Cabo Verde por um período de seis semanas e precisas levar muitas coisas, então terás que as deixar na ilha do Sal ou na Praia, ou mandar vir alguém para as levar de barco? Agora nem o direito de pagar excesso já se pode ter em Cabo Verde… Tristeza!” escreve a internauta Mayara Ester.

Já a internauta Maria Francisca Soares, mostra todo o seu desagrado com esta situação e diz que o povo das ilhas Nortenhas, estão sendo cada vez mais prejudicadas pela Binter. “Esta companhia não está servindo bem Cabo Verde, de nenhuma forma. Já está na hora de nós gritarmos a nossa liberdade desse transporte Aéreo Inter-Ilhas”.

Muitos são aqueles que repudiam esta decisão e pedem à empresa para reconsiderar e colocar, nesses períodos, aviões com maiores capacidades para fazer as ligações Inter-Ilhas, pois entendem que numa altura em que as ligações entre as ilhas é deficiente, seria a melhor solução.