Andebol: Seleções nacionais de sub-16 e sub-18 apuram-se para as meias-finais do “Challenge Trophy 2019 – Zona II” na Mauritânia

3/04/2019 14:59 - Modificado em 3/04/2019 14:59

As seleções femininas de Cabo Verde de andebol em juvenis e júniores qualificaram-se na noite de terça-feira para às meias-finais do “Challenge Trophy” que decorre em Nouakchott, na Mauritânia.

Após a derrota na primeira jornada frente a Guiné Conacri, a seleção de sub-16, conseguiu duas vitórias no grupo. A primeira frente a Mauritânia (24-12) e a última na terça-feira, 02, frente ao Mali por 24-19, e assegurou a presença nas “meias”.

Por sua vez, as sub-18 qualificaram-se para as meias-finais ao vencer o Mali por 43-32, em jogo da segunda jornada do grupo. Como sucedeu com os sub-16, a seleção iniciou com uma derrota frente ao Senegal, mas deu a volta a situação, graças ao triunfo frente ao Mali. A equipa júnior tem confronto marcado nas semifinais com a Guiné Conacri.