Rui Águas: “Treinar a seleção de Cabo Verde é um enorme desafio”

3/04/2019 14:44 - Modificado em 3/04/2019 14:44

O selecionador nacional Rui Águas afirmou, esta terça-feira, ao intervir no Fórum de Treinadores que decorre em Portimão, no Algarve, que é um “enorme desafio” treinar a seleção nacional de futebol de Cabo Verde, pelas dificuldades em constituir uma equipa devido à escassez de jogadores, onde a maioria joga fora do país.

De acordo com o treinador em Cabo Verde há uma “luta desigual”, que é cabo-verdianos ou descendentes que têm a dúvida entre representar Cabo Verde ou Portugal, que é uma gigante da Europa. Segundo o treinador, além da escassez de jogadores, num país com meio milhão de habitantes, “há relva artificial em todo o lado e são grandes as dificuldades económicas no futebol, nomeadamente a falta de uma liga profissional”.

“As estruturas não têm as melhores condições, mas são as que existem e às quais temos de nos adaptar e de um grupo de 25 jogadores, 23 jogam fora do país, tendo apenas dois dias para os enquadrar e para dar alguma qualidade à equipa nacional”.

O selecionador adicionou que a questão desportiva tem muito peso e uma grande importância efectiva em Cabo Verde, país onde o futebol assume extrema relevância e em que as competições portuguesas são seguidas com grande entusiasmo.

“O campeonato e a seleção de Portugal são muito seguidos em solo cabo-verdiano, com muitos naturais ou descendentes de Cabo Verde a alimentarem a esperança de vestir um dia a camisola da equipa portuguesa”, destacou.

Rui Águas disse ainda que as capacidades financeiras estão na base de muitas dificuldades, uma das quais o constrangimento de competir apenas em uma das duas competições africanas: “Há a CAN [Taça das Nações Africanas] e o CHAN [Campeonato das Nações Africanas], que é só para jogadores residentes no país, mas financeiramente não conseguimos competir nas duas”.

De acordo com Rui Águas o seu trabalho resume-se a cerca de dez dias do estágio, “o trabalho que é centrado na melhoria da qualidade da equipa, com incidência na linha defensiva e nas bolas paradas”.

A falta de oportunidades de trabalho em Portugal, é um facto pela qual o treinador lamenta, uma situação que o levou a abandonar o país, com passagens por Egipto, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e, por fim, Cabo Verde.

Rui Águas participou, juntamente com Henrique Calisto, no painel «Treino em seleções nacionais» do fórum de treinadores que decorreu durante dois dias em Portimão e que juntou cerca de 600 profissionais ligados ao futebol e ao futsal.