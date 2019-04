CV Airlines anuncia parceria estratégica com Air Senegal

3/04/2019 14:36 - Modificado em 3/04/2019 14:36

A companhia aérea cabo-verdiana, Cabo Verde Airlines, anuncia parceria estratégica com a Air Senegal, para operar em serviço code share a partir de 03 de abril, nas rotas Sal e Praia para Dakar.

Foto: JETPHOTOS

A Cabo Verde Airlines passa, a partir desta 4.ªfeira, a operar em serviço de code share com a Air Senegal. Este serviço é um acordo de cooperação onde uma companhia aérea transporta passageiros da outra companhia através de códigos compartilhados sobre uma operação, esta, neste caso realizada com aeronaves da Air Senegal.

A CV Airlines destaca que este serviço aplica-se nas rotas Dakar – Sal, operando às quartas-feiras, e Sal – Dakar aos domingos, bem como Dakar – Praia, aos domingos, e Praia – Dakar às quartas-feiras.

A companhia aérea cabo-verdiana será detentora do código de transporte enquanto marketing carrier, enquanto que, a Air Senegal ficará encarregue da parte de controlo operacional da aeronave como operating carrier.De acordo com a com a mesma, esta parceria estratégica entre as duas companhias permitirá uma maior flexibilidade no transporte de passageiros entre os dois países.