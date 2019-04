Homem mata filha de dez anos e mulher no dia do seu aniversário

3/04/2019 01:22 - Modificado em 3/04/2019 01:22

Divergências quanto ao divórcio estarão na origem do crime.

Um homem está a ser procurado pela polícia na Florida, EUA, depois de ter matado a mulher e a filha de 10 anos com recurso a um machete.

O crime aconteceu no dia do 49.º aniversário da mulher e em causa estarão divergências quanto a um alegado processo de divórcio.

O suspeito será Noel Chambers, de 57 anos, e o ataque terá sido perpetrado no último sábado, depois das 23h. Quando a polícia chegou ao local encontrou os corpos de Lorrice e Shayla.

A filha mais velha do casal, de 29 anos, conseguiu fugir ao ataque e recebeu assistência hospitalar para os cortes que apresentava. Terá sido a própria a alertar a polícia.

A polícia continua a caça do homem, centrando as suas atenções no zona sul da Florida, acreditando que Noel poderá tentar fugir para a Jamaica, sua terra natal.