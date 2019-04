Nacional sub-17: Cantareira x Esperança da Calheta e EFIZ-Sal x ABC Patim são os jogos da “Final Four”

3/04/2019 01:12 - Modificado em 3/04/2019 01:12

Disputam-se nesta quinta-feira, 04, em Mindelo, as meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol em sub-17. O emparelhamento ditou os seguintes jogos: Cantareira de São Vicente do subgrupo A2 e o Esperança da Calheta do subgrupo B1, sendo a outra partida disputada entre o EFIZ do Sal do subgrupo A1 e ABC Patim primeiro do subgrupo B2.

O emparelhamento dos jogos só ficou completa após a notificação da FCF, sobre a exclusão da Académica da Brava no subgrupo B1, por participar com jogadores em situação irregular. Ora, com isso segue para as meias-finais o campeão nacional em título o Esperança da Calheta de São Miguel, que tem confronto marcado com o Cantareira de São Vicente.

Depois de garantir a primeira posição do seu grupo a Académica da Brava, viu-se desclassificada da prova, pela FCF, por utilização irregular de alguns atletas, na competição, o que abriu a vaga para os campeões em título poderem defender o troféu conquistado em 2018.

A primeira partida tem inicio às 14:30 e coloca frente a frente o Cantareira (campeão regional de São Vicente) e o ainda campeão nacional, Esperança da Calheta de São Miguel, de Santiago Norte. Já a segunda partida das “meias” começa às 16:30 e marca o embate entre EFIZ do Sal e ABC Patim do Fogo.

A finalíssima está agendada para sábado, 06 de Abril, no Estádio Municipal Adérito Sena.