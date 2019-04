Situação da Escola do EBI de Chã de Cemitério causa preocupação aos encarregados de educação

A falta de segurança que se regista na Escola do EBI em Chã de Cemitério, está causando muitas preocupações no seio dos pais e encarregados de educação. A escola carece de um segurança no local pois a falta de uma vedação tem permitido a ocorrência de vários roubos nos últimos tempos.

Este é um caso que tem motivado muitas preocupações dos encarregados de educação e não só, para além da indignação perante o descaso das autoridades competentes em pôr cobro à situação, devolver a tranquilidade e repor a normalidade no funcionamento neste estabelecimento de ensino primário, que se encontra sem guarda e não tem vedação de proteção.

Desde o mês de setembro de 2018, altura em que se iniciaram as aulas do ano letivo 2018/19, a escola já foi vítima de quatro assaltos, sendo os últimos três registados na semana passada.

Nas quatro vezes que a escola já foi vítima de assaltos e vandalismos, os ladrões já levaram praticamente tudo, tendo como alvo principal a cozinha, o que tem acontecido principalmente na época das férias e nos finais-de-semana.

Ora, os encarregados de educação, querem que a Delegação do Ministério da Educação em São Vicente dê uma atenção especial a essa questão, para que a situação não assuma contornos ainda maiores. Conforme informações recolhidas junto de alguns encarregados de educação, estes dão conta que neste momento a escola não tem panelas, pratos, e talheres. Também não tem fogão e muito menos géneros para a preparação das refeições quentes para as crianças.

O cenário da escola neste momento é de muita preocupação, pois para além de roubos tem sido alvo de vandalismo, encontrando-se neste momento com o telhado do armazém quebrado, devido a fúria dos ladrões após o último assalto ao local.