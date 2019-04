Álbum DEPRESSION é o novo EP do luso-cabo-verdiano Rahiz

2/04/2019 16:56 - Modificado em 2/04/2019 16:56

DEPRESSION (Depressão) o novo EP, do rapper de origem cabo verdiana residente em França, Rahiz, é lançado dia 7 de Abril, domingo.

Rahiz dedica este trabalho aos homens, como forma de dizer que esses também sentem, sofrem e choram.

Rahiz, de nome próprio, Celso de Jesus Morais, é um artista luso-cabo-verdiano que se expressa de uma forma muito eclética através da sua música.

De acordo com o artista, a música corre no seu sangue, dado que é descendente do compositor, autor e intérprete cabo-verdiano Luís Morais.

Nascido e criado em Portugal, Rahiz começou a sua carreira como artista de rap a solo no início dos anos 2000 pelo nome de Celso opp. Misturando todas as suas influências musicais com base em sons urbanos como hip-hop, Afro Beat, Reggae e Kizomba, para citar alguns.

Rahiz escreve, compõe e canta desde que começou a sua carreira musical apenas com 14 anos de idade.

Com um registo sempre melódico, Rap e/ou cantando, a sua mensagem é sobre a vida, o mundo e a sociedade.Em 2005 assina um contrato musical com uma label luso-francesa, com o nome de Very Deep, por três anos. Em 2006 lança um álbum e grava um Vídeo Single com a participação do rapper Francês Zoxea, tendo sido essa a sua primeira experiência com o mercado do hip-hop francês.