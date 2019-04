Branko apresenta novo álbum e parceria Com Dino D’Santiago

2/04/2019 16:46 - Modificado em 2/04/2019 16:46

O DJ e produtor português lançou na última semana um videoclipe em parceria com o músico cabo-verdiano, Dino D´Santiago.

Com um histórico de parcerias com músicos de matriz africana, o DJ e produtor Branko será a atração do Bem-Vindos, talk-show diário da RTP África, na próxima quinta-feira, dia 4 de Abril.

O novo álbum do músico, “Nosso”, conta com colaborações do congolês Pierre Kwenders e do cabo-verdiano Dino d´Santiago. Esta última parceria resultou no tema Tudo Certo, que tem um videoclipe recém-lançado pela dupla. A atriz cabo-verdiana Cleo Tavares, por sua vez, é a protagonista do videoclipe de Stand By, primeiro single do disco.

Anteriormente, Branko, que foi um dos rostos do grupo Buraka Som Sistema, já havia lançado o álbum Atlas, com participações do cabo-verdiano Cachupa Psicadélica e do rapper sul-africano Okmalumkoolkat, e o single Reserva Pra Dois, com Mayra Andrade.