São Vicente: Caminhada em Mindelo marca dia Mundial do Autismo

2/04/2019 16:33 - Modificado em 2/04/2019 16:33

No âmbito do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que se celebra esta terça-feira, dia 02 de abril, organizada pelo Ministério da Educação, através da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva em São Vicente, um grupo de professores saiu pelas ruas do Mindelo numa caminhada de sensibilização sobre esta patologia.

A caminhada, segundo Jeremias Fernandes, foi antecedida de uma conversa aberta, na Escola Salesiana, que contou com a presença de uma neuropsicóloga, teve como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a temática da deficiência e na criação de respostas e oportunidades para cada cidadão que possa estar nessa condição.

Com as palavras de ordem “mais educação, mais inclusão” e “todos diferentes, todos iguais”, a ideia é mostrar que todos são diferentes e iguais e que a educação inclusiva constitui um modelo educacional baseado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis.

A inclusão na escola das crianças com necessidades especiais, neste caso o autismo, é, segundo Jeremias Fernandes, um princípio de valorização do ser humano sem nenhum tipo de preconceito, para que estes possam exercer a sua cidadania e se sentirem integradas na sociedade.

Prosseguindo, assegura que no momento as escolas trabalham ao mais alto nível na questão da inclusão. “O trabalho feito nas escolas deve ser complementado junto das famílias e o inverso também acontece”, explica este educador assegurando ainda que a equipa multidisciplinar de Apoio a Educação Inclusiva, tem trabalhado em diversas ações de capacitação com as famílias. “Muitas coisas já foram feitas, mas ainda existem muitas outras a serem feitas.

A caminhada terminou na Praça Dom Luís com uma roda gigante entre os participantes, todos trajados de azul, a cor que simboliza a consciencialização da patologia Autismo.

O dia 02 de Abril visa ajudar a conscientizar a população mundial sobre o Autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 18 de Dezembro de 2007, com o intuito de alertar as sociedades e governantes sobre esta doença, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos.

Segundo a OMS, os Transtornos do Espectro Autista (TEA) são uma condição com a qual uma pessoa tem de conviver ao longo da vida e que afeta a forma como ela se comunica e interage com o mundo. O nível de funções cognitivas e intelectuais de autistas varia bastante, desde um profundo comprometimento destas habilidades até impactos bem mais sutis.