Dupla de mulheres propõe emoji com cabelo afro

2/04/2019 01:27 - Modificado em 2/04/2019 01:27

Rhianna Jones e Kerrilyn Gibson criaram uma petição que conta já com milhares de assinaturas.

Ao longo dos últimos anos as tecnológicas que fazem parte do Unicode Consortium têm trabalhado para tornar o catálogo de emojis tão diversificado quanto possível, com múltiplas tonalidades de pele e colorações de cabelo.

Porém, conta o The New York Times que duas mulheres, Rhianna Jones e Kerrilyn Gibson, notaram a ausência de um emoji com cabelo afro, o que as levou a apresentar uma proposta ao Unicode Consortium e a criar uma petição no site Change.org para tornar o emoji com cabelo afro uma realidade.

“Os emojis são uma linguagem universal de expressão própria. Utilizadores com cabelo afro como eu, porém, não têm um emoji que reflita o nosso cabelo ou identidade cultural. Toda a gente deve ser capaz de se ver a si próprio em conversas digitais. Os nossos cabelos e as nossas histórias importam”, pode ler-se na página da petição.

Na petição foi estabelecida uma meta de 25 mil assinaturas e, à data da publicação desta peça, mais de 22,330 pessoas assinaram a campanha. Com a proposta entregue ao Unicode Consortium e uma petição bem-sucedida, é de esperar que empresas como a Apple, Facebook, Google e Microsoft escolham integrar este emoji no futuro.

https://www.noticiasaominuto.com/tech/1226928/dupla-de-mulheres-propoe-emoji-com-cabelo-afro