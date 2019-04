Hilton Cabo Verde quer tornar-se um pilar nas iniciativas de apoio social

2/04/2019 01:15 - Modificado em 2/04/2019 01:15

O Hilton Cabo Verde Sal Resort inicia comemorações dos 100 anos da marca e quer tornar-se um pilar nas iniciativas de apoio social.

Hilton Cabo Verde Sal Resort

Dando início às comemorações globais dos 100 anos da marca Hilton, o hotel Hilton Cabo Verde Sal Resort vai dar inicio a várias ações de apoio à sociedade cabo-verdiana.

De acordo com a unidade hoteleira, as iniciativas que se estenderão por este trimestre, passam por doações, ações de voluntariado, desenvolvimento social e criação de parceiras e sinergias entre várias entidades. “Trazendo para a Ilha do Sal e para Cabo Verde uma visão diferente sobre a sustentabilidade e a sua relação com o turismo”, assegura a mesma fonte.

Posto isso, adianta que a primeira dessas ações foi a criação da iniciativa interna “100 Escudos para uma causa”, cujo dinheiro reverterá na totalidade para a associação “ALDEIAS INFANTIS SOS CABO VERDE” onde, por 100 Escudos, os colaboradores do hotel (cerca de 300) podem adquirir rifas com pacotes de prémios inteiramente patrocinados pelo hotel e seus parceiros.

O valor amealhado durante o período da iniciativa será distribuído na sua totalidade, no mês de Maio, em dia a definir, para que com uma pequena ajuda de 100 escudos, os colaboradores do hotel possam ajudar a dar uma vida melhor aos mais carenciados e uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento para quem dela mais carece.

A iniciativa foi bem recebida pelos colaboradores do hotel que somente no primeiro dia angariaram cerca de 20.000 Escudos.

A data da entrega do valor monetário está ainda por definir, mas o Hilton Cabo Verde Sal Resort quererá usar a ocasião para sensibilizar a população da Ilha do Sal e os restantes operadores turísticos para a necessidade de intervenção na sustentabilidade da ilha e do país.